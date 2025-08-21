Bei Kontrolle in Offenburg: 22-Jähriger BMW-Fahrer wird ohne Führerschein erwischt

1 Gegen den 22-Jährigen wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Foto: Murat Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einem 22-Jährigen in der Okenstraße zum Verhängnis.







Die Polizeibeamten stellten bei einer Überprüfung des BMW-Fahrers gegen 1.10 Uhr fest, dass dieser offenbar am Straßenverkehr teilnahm, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das auf seinem Handy vorgezeigte Bild eines Führerscheins erweckte zudem den Verdacht der Urkundenfälschung, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.