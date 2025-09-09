Bei Kontrolle in Kehl: 38-Jähriger Guineer wehrt sich gegen Gewahrsam und greift Polizisten an

1 Der 38-jährige Mann griff nach der Kontrolle die Beamten an. Foto: Murat Ein guineischer Staatsangehöriger leistete gestern Nachmittag beim Grenzübergang Kehl Widerstand beim Polizeigewahrsam und griff die Beamten tätlich an.







Der Guineer ist als Fahrer eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert worden. Er wies sich gegenüber den Beamten mit einem französischen Aufenthaltstitel und einem belgischen Führerschein aus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Einen Pass konnte der 38-Jährige nicht vorweisen und bei dem Führerschein stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest.