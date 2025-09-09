Bei Kontrolle in Kehl: 38-Jähriger Guineer wehrt sich gegen Gewahrsam und greift Polizisten an
Der 38-jährige Mann griff nach der Kontrolle die Beamten an. Foto: Murat

Ein guineischer Staatsangehöriger leistete gestern Nachmittag beim Grenzübergang Kehl Widerstand beim Polizeigewahrsam und griff die Beamten tätlich an.

Der Guineer ist als Fahrer eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert worden. Er wies sich gegenüber den Beamten mit einem französischen Aufenthaltstitel und einem belgischen Führerschein aus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Einen Pass konnte der 38-Jährige nicht vorweisen und bei dem Führerschein stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest.

 

Zu weiteren Überprüfung seines Aufenthaltsstatus begleitete er die Beamten zur Dienststelle, dort sperrte er sich zunächst gegen die Maßnahmen und griff dann einen Beamten unvermittelt an. Beim Widerstand verletzten sich zwei Beamte leicht, waren aber weiter dienstfähig.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert. Zudem erwarten ihn Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf diese, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und versuchte unerlaubte Einreise.

 