Bei Kontrolle in Balingen

1 Ein Betrunkener wurde bei einer Polizeikontrolle handgreiflich. Symbolfoto. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag bei einer Kontrolle einer 21-jährigen Polizistin ins Gesicht geschlagen. Sie wurde leicht verletzt.















Balingen - Gegen 1.15 Uhr fiel der E-Scooter einer Streife auf, wie er ihnen in Schlangenlinien in der Ostdorfer Straße entgegenkam. Am Stettberg erfolgte schließlich die Kontrolle, bei welcher Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung des Fahrers festgestellt werden konnten. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Noch vor dem Transport zum Arzt schlug der 27-Jährige einer 21-jährigen Polizeibeamtin unvermittelt ins Gesicht, sodass er am Boden fixiert und Handschellen angelegt werden mussten. Auch hierbei setzte er sich massiv zur Wehr und bespuckte und beleidigte die eingesetzten Polizisten.

Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er nach der Blutentnahme in eine Fachklinik gebracht.

Die Polizeibeamtin wurde durch die Schläge leicht verletzt und konnte ihren Dienst fortsetzen.