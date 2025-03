Devotionalienverkauf in Schramberg Wehmütige Erinnerungen an Bang Your Head und Rock Of Ages

Fans der Festivals Bang Your Head (Balingen) und Rock Of Ages“ (Rottenburg-Seebronn) haben am Samstag, 15. März, von 13 bis 16 Uhr die einmalige Gelegenheit, günstig T-Shirts zu kaufen und gleichzeitig für eine soziale Einrichtung zu spenden.