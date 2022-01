1 Ein Krankenpfleger aus dem Kreis Rottweil erzählt, warum eine Impfpflicht für ihn die Kündigung bedeuten würde. Foto: © gradt - stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Eine Impfpflicht für Pflegekräfte? "Das wird in sämtlichen Einrichtungen zu Problemen führen", prognostiziert Manuel (Name von der Redaktion geändert). Der 27-Jährige aus dem Kreis Rottweil ist Pflegekraft und ungeimpft – und will beides bleiben.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Kaum etwas spaltet die Gesellschaft derzeit so wie die Debatte um die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht. Jemand, der beides äußerst kritisch sieht, obwohl er in genau dem Bereich arbeitet, der laut Politik durch die Maßnahmen entlastet werden soll, ist Manuel. Er hat sich nach dem offenen Brief eines Bürgers bezüglich der Corona-Spaziergänge in Rottweil bei uns gemeldet, um Einblick in die Gedankenwelt einiger kritischer Pflegekräfte zu geben und den anderen Standpunkt darzustellen. Dabei möchte er wegen seines Arbeitgebers anonym bleiben.