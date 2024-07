Bei Hechingen: Rettungshubschrauber im Einsatz – schwerer Unfall auf B27

1 Das Unfallfahrzeug bei dem Unfall auf der B27 bei Hechingen in der Leitplanke. Der Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Hechingen

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag auf der B27 bei Hechingen infolge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt worden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.









Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Nord gekommen. Wie Christian Wörner, Pressesprecher im Polizeipräsidium Reutlingen, unserer Redaktion mitteilt, ist ein 20-Jähriger mit einem VW UP in Fahrtrichtung Tübingen alleinbeteiligt in eine Leitplanke gekracht. Er kam zunächst von der Fahrbahn ab und streifte die rechten Leitplanken. Von diesen wurde der VW über beide Fahrstreifen nach links abgewiesen, wo er mit enormer Wucht in die Mittelleitplanken krachte.