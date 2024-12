Pläne für Mobilfunkmast in Bechtoldsweiler sind konkret

1 Am Waldrand nordwestlich von Bechtoldsweiler soll ein Mobilfunkmast gebaut werden. So oder so ähnlich wie dieses Exemplar könnte die Anlage in rund zwei Jahren aussehen. Foto: Pixabay

Ein Standort für den Mobilfunkmast in Bechtoldsweiler ist gefunden; die Stadt ist mit dem Vorhaben einverstanden. Bis der Funkmast steht, wird es aber wohl noch eine Weile dauern. Die Hintergründe erklärt Ortsvorsteher Bernd Zimmermann unserer Redaktion.









Schon seit drei Jahren kommt das Thema Mobilfunkmast in den Ortschaftsratssitzungen in Bechtoldsweiler immer wieder zur Sprache. Am Montagabend berichtete Ortsvorsteher Bernd Zimmermann den Räten den neuesten Stand der Dinge.