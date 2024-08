Bei Hausbrand Bleibe verloren: Lahrer Familie sucht seit mehr als einem Jahr eine Wohnung

1 Brigitte Meinhardt und Daniel Siek im September 2023 auf dem Schutterner Campingplatz. Später zogen sie mit ihrem Wohnwagen in einen Privatgarten. Doch dort können sie nun nicht mehr bleiben. Foto: Schabel

Ein Feuer hat einer fünfköpfigen Familie aus Hugsweier im Juli 2023 fast alles außer ihrem Leben genommen. Sie lebt seither in einem Wohnwagen. Doch nun braucht es eine neue Lösung. In die städtische Obdachlosenunterkunft will die Familie nicht ziehen.









Die Nacht zum 26. Juli 2023, ein Mittwoch, hat für Brigitte Meinhardt und Daniel Siek alles verändert. Damals brannte das Haus in Hugsweier nieder, in dem das Paar mit seinen Kindern – zwei Jungs von heute 15 und 17 Jahren und ein zwölfjähriges Mädchen – zur Miete lebte. An dem Unglück traf die Bewohner keine Schuld, wie ein Sachverständiger später feststelle. Brandursache war vielmehr ein technischer Defekt in einer Lampe.