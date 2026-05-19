Bei Hausach: Jacobusfreunde feiern die Maiandacht in der Wendelinuskapelle im Osterbach

Wieder einmal hatten sich zahlreiche Besucher aufgemacht, um in der Sankt Wendelinuskapelle im Osterbach gemeinsam eine Maiandacht zu feiern.
Schon zu Zeiten, als noch der engagierte Heimatforscher und Hansjakobfreund Kurt Klein den Arbeitskreis der Kinzigtäler Jakobusfreunde leitete, entwickelte sich die Tradition der Maiandacht-Feier in der Sankt Wendelinuskapelle im Osterbach. So kamen auch in diesem Jahr wieder vor allem viele Schutterwälder in den Einbach. Organisator des Treffens war Jakobusfreund Gerhard Junker. Als Leiter des Arbeitskreises in der Nachfolge Kurt Kleins bringt er sich seit Jahren ein. Er freute sich auch über die Begegnung mit den Wegpaten aus dem Bereich des Mittleren und Oberen Kinzigtals.