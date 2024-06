1 Für viele ist die Sammelunterkunft erst mal eine Anlaufstelle. Für pflegebedürftige und demenzkranke Menschen ist die Situation dort schwierig. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Es reiche nicht, alte und pflegebedürftige Menschen bei Katastrophenereignissen an einen trockenen Ort zu bringen. Susanne Scheck, Landesvorsitzende der Pflegekammer, fordert ihre Bedürfnisse besser zu berücksichtigen.









Hochwasser- und Schadensereignisse werden zunehmen und gleichzeitig gibt es immer mehr alte Menschen. Besonders ihre Bedürfnisse müssen bei möglichen Evakuierung berücksichtigt werden, sagt Susanne Scheck, die Landesvorsitzende der Pflegekammer und Vorständin der Württembergischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz. Demenzkranke brauchen pflegerische Hilfe in Sammelunterkünften. Besonders an die alten Menschen, die allein zu Hause leben, müsse in Katastrophen gedacht werden, fordert Scheck und berichtet, wie die Rot-Kreuz-Schwestern im Ahrtal im Einsatz waren.