Bei „Grip – Das Motormagazin“: Ein Wolfacher Autohaus taucht in einer RTL 2-Sendung auf

Das Wolfacher Autohaus Staiger verhalf über die RTL 2-Sendung „Grip – Das Motormagazin“ der Lahrer Chrysanthemenkönigin Birgit Antonetty zu einem Auto.

Der Fahrzeugverkauf gehört zum Alltag des Autohauses Staiger – doch diesmal lief alles etwas anders. Eingefädelt wurde der Verkauf eines Opel Corsa über „Grip – Das Motormagazin“ des Privatsenders RTL 2. In der Sendung dreht sich alles rund ums Auto. In einer Rubrik wird dabei auch beim Kauf geholfen. Niemand Geringeres als die Lahrer Chyrsanthemenkönigin Birgit Antonetty hatte sich an den Sender gewandt. Ihr altes Auto machte nicht mehr mit, ein neuer Wagen musste her.

Gesucht wurde ein Kleinwagen mit vier Türen, Benzinmotor und Automatik, maximal 20 000 Kilometer Laufleistung, höchstens drei Jahre alt – bevorzugt in Mausgrau, Schwarz oder Silber und für maximal 20 000 Euro.

Ganz schön viele Anforderungen, aber Moderator Andreas Raulf nahm sich der Sache an. Drei Autos in der Region kamen nach der Recherche infrage, darunter ein Opel Corsa, den das Autohaus in Wolfach inseriert hatte.

Aufwendiger Dreh von morgens bis in den späten Nachmittag

Am 20. März nahm ein „Grip“-Mitarbeiter Kontakt mit Noel Herbrik auf. Der Steinacher arbeitet seit vier Jahren als Automobilverkäufer bei dem Autohaus. „Der Anruf hat mich überrascht – aber als Automobilverkäufer kennt man die Sendung natürlich“, erzählt er. Schnell war klar: Das Autohaus beteiligt sich am Dreh. „Das ist schließlich gute Werbung“, so Herbrik. Mitte April rückte dann das „Grip“-Team mit Andreas Raulf, einem Drehleiter und zwei Kameramännern von München aus an. „Das war ganz schön aufwendig. Von 9 bis 16 Uhr wurde in Wolfach gedreht“, erinnert sich der Automobilverkäufer. „Ich war vorher schon etwas nervös“, gesteht er. Doch das Dreh-Team hat ihm schnell die Aufregung genommen und er fühlte sich wohl vor der Kamera. „Das hat Spaß gemacht, aber auch Energie gekostet“, berichtet er.

Ein Drehbuch gab es nicht – der Ablauf wurde zwar besprochen, das Gespräch vor der Kamera verlief jedoch spontan. Bei der Probefahrt überzeugte sich Raulf selbst vom Fahrzeug. Als Teststrecke empfahl Herbrik die L 96 im Wolftal, begleitete die Fahrt aber nicht persönlich. Das Auto überzeugte den Testfahrer und auch Birgit Antonetty.

Die beiden anderen Fahrzeuge, die Raulf in Offenburg beziehungsweise Villingen-Schwenningen begutachtet hatte, schnitten zwar auch gut ab. Da der Opel Corsa aber ein Neuwagen war, erhielt er den Vorzug. Schon kurze Zeit nach dem Dreh wurde er an Birgit Antonetty übergeben.

Resonanz blieb bisher aus

Der Dreh und die Fahrzeugübergabe fanden bereits im Frühjahr statt – ausgestrahlt wurde die Sendung jedoch erst am Sonntag. Die Folge ist weiterhin in der Mediathek von RTL 2 abzurufen. „Natürlich habe ich mir das mit Freunden angesehen und auch die Kollegen haben das verfolgt“, berichtet Herbrik. Große Resonanz gab es noch nicht. Er geht aber davon aus, dass der Werbeeffekt für das Autohaus erst etwas später einsetzen wird.