Bei „Grip – Das Motormagazin“: Ein Wolfacher Autohaus taucht in einer RTL 2-Sendung auf

Das Wolfacher Autohaus Staiger verhalf über die RTL 2-Sendung „Grip – Das Motormagazin“ der Lahrer Chrysanthemenkönigin Birgit Antonetty zu einem Auto.
Der Fahrzeugverkauf gehört zum Alltag des Autohauses Staiger – doch diesmal lief alles etwas anders. Eingefädelt wurde der Verkauf eines Opel Corsa über „Grip – Das Motormagazin“ des Privatsenders RTL 2. In der Sendung dreht sich alles rund ums Auto. In einer Rubrik wird dabei auch beim Kauf geholfen. Niemand Geringeres als die Lahrer Chyrsanthemenkönigin Birgit Antonetty hatte sich an den Sender gewandt. Ihr altes Auto machte nicht mehr mit, ein neuer Wagen musste her.