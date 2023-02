Mindestens 37 Menschen betroffen Pfefferspray nach Fasentsumzug in Kappeler Festhalle

Weil ein Unbekannter Pfefferspray in der Kappeler Festhalle versprühte, musste die Feuerwehr am Montagnachmittag die gut besuchte Halle räumen. Mindestens 37 Personen erlitten durch die Gase in der Luft körperliche Beeinträchtigungen.