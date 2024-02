Eine seit mehr als einem Monat vermisste Frau ist nach Polizeiangaben tot im Uferbereich des Bodensees bei Friedrichshafen gefunden worden.

Die 34-Jährige sei am Freitag von der Wasserschutzpolizei geborgen worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Sie sei am Montagmorgen obduziert worden.

Lesen Sie auch

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau hätten die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bislang nicht ergeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen noch.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/