Bei Freudenstadt: 53-jährige alkoholisierte Frau verursacht Unfall und flüchtet

1 Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille Alkohol. (Symbolfoto) Foto: Andreas Arnold/dpa Erheblich alkoholisiert hat eine 53-Jährige am Samstag einen Verkehrsunfall auf der B 294 in Richtung Freudenstadt verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.







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Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Tesla-Fahrerin am Samstag gegen 15.37 Uhr auf der Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt. Laut Polizeiangaben konnten Zeugen beobachten, wie die Fahrerin Schlangenlinien fuhr, den Gegenverkehr gefährdete und mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Hierbei verursachte sie mehrere Schäden an der Leitplanke.