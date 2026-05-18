Bei Freudenstadt: 53-jährige alkoholisierte Frau verursacht Unfall und flüchtet
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Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille Alkohol. (Symbolfoto) Foto: Andreas Arnold/dpa

Erheblich alkoholisiert hat eine 53-Jährige am Samstag einen Verkehrsunfall auf der B 294 in Richtung Freudenstadt verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 53-jährige Tesla-Fahrerin am Samstag gegen 15.37 Uhr auf der Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt. Laut Polizeiangaben konnten Zeugen beobachten, wie die Fahrerin Schlangenlinien fuhr, den Gegenverkehr gefährdete und mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Hierbei verursachte sie mehrere Schäden an der Leitplanke.

 

Die 53-Jährige setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Im Kleinenztal beendete sie ihre Fahrt, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Calw starken Alkoholgeruch und einen schwankenden Gang fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille Alkohol. Die 53-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

 