Der Sänger war für eine Filmvorführung über sein Leben in dem Freizeitpark. Zeit für einen Austausch gab es auch.

Der Schlagerstar Hansi Hinterseer kam für eine exklusive Kino-Vorstellung in den Europa-Park. Im Kino des Freizeitparks wurde Hinterseers Film „Willkommen in meinem Leben“ gezeigt.

Dort blickte der Tiroler mit knapp 250 Fans und Freunden auf sein bewegtes Leben zurück, erklärt der Europa-Park in einer Pressemitteilung. Anlässlich seines 70. Geburtstags und seiner 30-jährigen Bühnenkarriere habe die Tiroler Ikone im Film einen offenen Blick auf seine nicht immer leichte Kindheit am Bergbauernhof gegeben und sich an die wichtigsten Stationen seines Lebens erinnert.

Für das besondere Kino-Event war Hansi Hinterseer live vor Ort. Nach der Filmvorführung hat der bekannte Entertainer mit seinen Fans gesprochen, gelacht und Erinnerungsfotos gemacht,heißt es in der Mitteilung.