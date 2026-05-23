Bei Fensterhersteller Hewe: Lahrer Unternehmer tauschen sich über aktuelle Wirtschaftslage aus

Um über die Wirtschaftslage und Zukunftsprojekte in Lahr zu sprechen, trafen sich Firmenchefs in den Produktionshallen des Fensterherstellers Hewe.
Beim 46. Unternehmertreffen der städtischen Wirtschaftsförderung standen die Produktionshallen der Hewe Glas- und Metallbau in der Lahrer Archimdesstraße im Mittelpunkt. Zahlreiche Unternehmer aus der Region nutzten die Veranstaltung zum Austausch über wirtschaftliche Herausforderungen, kommunale Zukunftsprojekte und die Entwicklung des Lahrer Familienunternehmens.