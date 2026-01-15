Bei Explosion in Albstadt: Tierische Helfer – so meistern Suchhunde ihren Einsatz

Beim explodierten Wohnhaus in Tailfingen suchten insgesamt sechs Trümmersuchhunde nach der vermissten und unter dem Schutt vermuteten Familie.
Es ist der erste Trümmereinsatz für die in Albstadt stationierte Staffel des Bundesverbands Rettungshunde, die sich im Jahr 1999 zunächst in Pfeffingen angesiedelt hatte und später umgezogen ist nach Tailfingen. Martina Ristau erhält über die integrierte Leitstelle die Alarmierung und macht sich auf den Weg. Die genaue Adresse, eine Wegbeschreibung und einen Ansprechpartner bekommt sie mitgeteilt. „Da geht natürlich zunächst das Adrenalin hoch“, beschreibt die Vorsitzende der BRH-Rettungshundestaffel Zollernalb. Bei Flächeneinsätzen ist sie mehr als geübt, bei etwa 300 bis 400 war sie selbst schon dabei.