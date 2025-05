Bei einer Taxifahrt in Offenburg

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Pfeffersprayangriff aus dem Taxi heraus. (Symbol) Foto: Christophe Gateau/dpa

Zu einem Einsatz von Pfefferspray soll es am Samstagmittag in der Offenburger Grabenallee gekommen sein. Dabei wurden zwei Erwachsene und ein sechsjähriges Kind verletzt.









Eine 18-Jährige und ein bislang Unbekannter seien am Samstag gegen 13.45 Uhr als Fahrgäste in einem Taxi unterwegs gewesen. Der bislang unbekannte Fahrgast soll dabei aus dem Taxifenster heraus einen am Fahrbahnrand befindlichen 26-jährigen Fußgänger mit Pfefferspray besprüht haben, berichtet die Polizei.