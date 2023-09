Brigitte Meinhardt, Daniel Siek und ihre drei Kinder – zwei Jungs von 14 und 16 Jahren und ein elfjähriges Mädchen – leben seit vier Wochen auf dem Schutterner Campingplatz. Ihr neues Zuhause ist ein geliehener, älterer kleiner Wohnwagen, der im Vergleich mit den geradezu riesigen, schicken Landhaus-Wohnwagen nebenan arg bescheiden wirkt.

Aber die Familie ist auch nicht dort, um Urlaub zu machen, sondern weil sie sonst kein Dach über dem Kopf hätte. Vor viereinhalb Wochen brannte nach einem technischen Defekt das Haus in Hugsweier ab, in dem Siek, Meinhardt und ihre Kinder zuvor fast zwölf Jahre zur Miete gelebt hatten. Dabei verloren sie, wie berichtet, ihr gesamtes Hab und Gut.

In den ersten beiden Nächten nach dem Unglück übernachteten sie in ihrem Auto, danach waren sie froh, dass sich die Lösung mit dem Campingplatz ergab. Jedoch: Die Anlage schließt Ende September – und die Familie weiß nicht, wo sie dann hin soll.

Beim Besuch unserer Redaktion sind dem Paar die Sorgen anzumerken. „Ich kann nachts kaum schlafen, weil ich mir so viele Gedanken mache, wie es weitergeht“, sagt Meinhardt. „Wir sind in einer verzweifelten Situation und brauchen dringend eine Wohnung“, betont Siek.

Bei dem Brand verloren sie ihr gesamtes Hab und Gut

Fest steht, dass sie Ende des Monats den Campingplatz verlassen müssen – aber sie haben noch nichts Neues gefunden, trotz großer Anstrengungen. Sie haben sich natürlich bei der städtischen Wohnbau gemeldet, wo sie nun auf der Warteliste für eine neue Wohnung stehen – gemeinsam mit rund 1000 anderen Interessenten. Die Familie ist bei der Wohnbau auch als Härtefall eingestuft worden, trotzdem hat sich noch nichts für sie ergeben. Darüber hinaus verfolgen Siek und Meinhardt den Anzeigenmarkt in den Zeitungen und im Internet, waren natürlich auch schon bei zahlreichen Wohnungsbesichtigungen. „Aber da sind dann auch 20 andere Menschen, die die Wohnung wollen. Es ist wirklich sehr schwer“, so Siek. Die Stadt hat der Familie einen Platz in einer Notunterkunft angeboten, aber das sei nicht der richtige Ort für ihre Kinder, sind die beiden überzeugt.

Siek und Meinhardt sind sehr dankbar für die Hilfe, die sie von LZ-Lesern erfahren haben. Auf einen Spendenaufruf in der Lahrer Zeitung hin erhielten sie Kleidung, Geschirr und anderen Hausrat, der ihnen beim Neustart sehr geholfen hat. Nun appellieren sie ein weiteres Mal an die Solidarität der Bevölkerung – diesmal, weil sie dringend eine Bleibe suchen. Es müsse auch keine große Wohnung sein, wichtig sei, dass ihre Familie ab dem 1. Oktober ein Dach über dem Kopf hat, betonen die beiden.

Auf dem Campingplatz am Schutterner Baggersee haben sie sich in den vergangenen Wochen irgendwie eingelebt, wie sie erzählen. Obwohl ihnen zum Beispiel ein Kühlschrank fehlt, sodass sie Lebensmittel immer frisch kaufen müssen. Darüber hinaus ist der Wohnwagen für fünf Menschen viel zu klein. In einer Ecke schlafen Siek, Meinhardt und ihre Tochter, in der anderen die beiden Jungs. Trotz der Enge seien sie froh, dass sich diese Lösung übergangsweise ergeben hat. Ab dem 1. Oktober brauchen sie aber eine Wohnung.

Wer mit einer Wohnung helfen kann, wird gebeten, bei Daniel Siek und Brigitte Meinhardt unter Telefon 0152/02 11 84 71 anzurufen. Die Familie würde sich auch freuen, wenn jemand den beiden Jungs und dem Mädchen Jugendfahrräder spenden kann. Mit Kleidung sind alle erstmal versorgt.