Bei drei Enthaltungen: Seelbacher Gemeinderat stimmt Kompromiss bei Ferienbetreuung zu

Das Gremium hat das neue Konzept der Ganztagsbetreuung bei seiner Sitzung am Montag mehrheitlich beschlossen.
Nach einer längeren Diskussion und einer kurzen Unterbrechung der Sitzung einigte sich der Rat mit einer deutlichen Mehrheit und drei Enthaltungen grundsätzlich auf den Vorschlag der Verwaltung. Die Ferienbetreuung, auf die alle Grundschüler nach den Sommerferien Anspruch haben, wird ab dem Schuljahr 2026/2027, das ab dem 1. September gilt, separat berechnet (wir haben die Beschlussvorlage bereits ausführlich in der Ausgabe vom vergangenen Dienstag vorgestellt).