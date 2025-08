Ein voller Tank, 220 Pferdestärken unter dem Hintern und eine stabile Truppe – so ging die Reise los: Das Racing-Team „Hardt Attack“ beteiligte sich an der Rallye MonteMar.

Diese führte über 1700 Kilometer von München bis nach Menton an der französischen Côte d’ Azur.

Armin Klausmann verrät, wie es dazu kam: „Ich kenne ein paar Leute, die solche Rallyes schon gefahren sind. ‚Das sollte man auch mal machen‘ habe ich mir gedacht“. Fix wurde daran gearbeitet, die Idee zur Realität werden zu lassen.

Das Interesse war riesig: „Wir hätten mit fünf Autos mitfahren können“, sagt er. Letztlich waren aber neben Organisator Armin Klausmann noch Marco Angst als Mann für Social Media, Thomas Haas als Road-Captain und Kevin Mutschler dabei, der als Automechaniker unverzichtbar war.

Von München ans Meer

Rallyes für Hobbyfahrer gibt es viele – beispielsweise in Griechenland, auf dem Balkan oder bis zum Nordkap. Die Wahl der rasanten Hardter fiel aber auf die Rallye MonteMar. Diese dauert fünf Tage und führte von München durch die Alpen ans Mittelmeer.

Dachträger geschweißt

Die einzige Bedingung zur Teilnahme: Das Fahrzeug muss mindestens 20 Jahre alt sein. In Fluorn-Winzeln wurde schließlich ein solches Schätzchen entdeckt: Ein Mercedes-Benz C320, Baujahr 2002, mit Allrad und reichlich Platz. Armin Klausmann schweißte sogar eigens einen Dachträger zurecht und sorgte für die Beklebung des Fahrzeugs – unter anderem gab es Aufkleber des Motorradclubs Hardt, dem alle vier Teilnehmer angehören. Kevin Mutschler brachte das Auto auf Vordermann und stattete es mit einem CB-Funkgerät aus. So sollte die Abstimmung zwischen den Teams erfolgen. Allerdings: Am dritten Tag brach die Antenne ab – und das war es dann mit der Funkverbindung.

90 Teams und 200 Fahrer

Ein großes Hallo gab es vor der Abfahrt in der Ortsmitte von Hardt: Etwa 50 Personen wünschten der Truppe alles Gute und einen heißen Reifen.

Mit diesem ging es zum Start nach München, wo die Einweisung erfolgte. 90 Teams mit etwa 200 Fahrern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien ließen dann die Motoren röhren – und los ging die wilde Fahrt.

Tägliche Briefings

„Die täglichen Briefings waren morgens zwischen 7 und 8 Uhr“, erzählt Thomas Haas. Dort gab es Streckenempfehlungen, Bebilderungen davon und detaillierte Karten. „Man hat sich dabei gegenseitig unterstützt, beispielsweise mit Ersatzteilen“, sagt der Teilzeit-Rennfahrer. Armin Klausmann hatte gar ein Mini-Schweißgerät dabei und schweißte einem anderen Team einen Stoßdämpfer an.

Ab zum Schrotthändler

Bei anderen lief es nicht so rund wie bei den Hardtern. Ein Team zerlegte sein Auto – und brachte es sofort zum Schrotthändler. Anschließend wurde per Mietwagen weitergefahren.

Natürlich wurde abends in so manchem Benzingespräch der Tag nochmals durchgekaut. „Es waren alles Gleichgesinnte – vom Renterpaar bis zu einem Team Vater-Sohn“, sagt Armin Klausmann.

Nach dem Zieleinlauf in Menton an der Côte d’ Azur folgte eine Abschiedsparty, bevor der Heimweg angetreten wurde. Insgesamt wurden so 2800 Kilometer abgespult.

„Wer Bock auf Abenteuer hat, ist bei so einer Rallye richtig. Das kann man nur empfehlen“, so Armin Klausmann. Es ist daher gut möglich, dass das Hardter Team schon bald erneut bei einer Rallye am Start ist.

Streckenführung

Die erste Etappe

führte über den Hochtannberg-, Klausen- und Furkapass ins schweizerische Goms. „Zum Teil waren es Offroad- und Schotterstrecken“, berichtet Thomas Haas. Die Teams konnten selbst zwischen mehreren Streckenvarianten und unterschiedlichen Geländetypen wählen.

Die Strecken

waren ebenso spektakulär wie die Landschaften mit hohen Gipfeln und klaren Bergseen. So kamen die Teams ins Aostatal, über den Col du Galibier oder den Col de la Bonette – dem höchsten Punkt mit 2800 Metern. In dieser Höhe war die Leistung des Autos niedriger.

Das Viererteam

wechselte sich am Steuer ab. Jeder fuhr meist einen halben Tag, bevor der Nächste an der Reihe war. 280 bis 500 Kilometer wurden täglich abgespult. Jede der fünf Etappen dauerte mindestens sieben Stunden. Mit Pausen ging es täglich zehn bis zwölf Stunden bis zum Ziel.