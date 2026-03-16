Wirbel in Donaueschingen-Aasen: Mitarbeiter der Müllabfuhr verteilt provokante Zettel

Störend geparkte Autos behindern die Abfuhr in einem Aasener Neubaugebiet. Ein Mitarbeiter macht seinem Ärger Luft. Warum das Landratsamt das nicht gut findet.

Da staunten die Anwohner des Aasener Neubaugebiets nicht schlecht: Am Freitag, 6. März, klemmten nach dem Besuch der Müllabfuhr Kärtchen mit einem provokanten Aufdruck unter den Scheibenwischern der am Straßenrand geparkten Autos. Ein Müllwerker wurde beobachtet, wie er gelbe Zettel mit der Aufschrift „Guck mal genau hin – hier hast du echt SCHEISSE GEPARKT“ verteilte. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat den Vorfall bestätigt – und sich dafür entschuldigt.

Wie Pressesprecherin Heike Frank mitteilt, handelte es sich um einen Mitarbeiter der Firma Alba Group, die im Auftrag des Landkreises die Rest- und Biomüllabfuhr in Donaueschingen-Aasen übernimmt. Demnach brachte der Fahrer während einer Sammeltour ein Kärtchen „mit unangemessenem Wortlaut“ an. Er habe sich durch das parkende Auto daran gehindert gefühlt, mit dem Müllfahrzeug weiterzufahren.

Während das Landratsamt von einem Fahrzeug sprach, war Anwohnern zufolge die ganze Straße betroffen. Das Landratsamt teilte mit, das Anbringen der Karte sei in jedem Fall unangemessen gewesen und entspreche nicht den internen Standards. Es sei vorgesehen, dass Fahrer die Einsatzleitung informieren, wenn Fahrzeuge die Sammeltour behindern.

Der zuständige Kommunaldispositionsleiter habe sich laut Frank für den Vorfall entschuldigt und den Fahrer belehrt. Auch die Firma Alba hat die Angelegenheit inzwischen intern ausgewertet und ihren Mitarbeiter sensibilisiert. Sollte es künftig erneut zu Problemen mit parkenden Fahrzeugen kommen, will die Entsorgungsfirma nach eigenen Angaben direkt das Ordnungsamt informieren.

Gleichzeitig wies Heike Frank auch darauf hin, dass falsch parkende Fahrzeuge die Müllabfuhr immer wieder behindern – besonders in engen Straßen. Teilweise müssten Müllfahrzeuge dort über den Bordstein ausweichen oder rückwärtsfahren. Das bedeute zusätzlichen Stress für die Beschäftigten und könne auch Liefer-, Räum- oder Rettungsfahrzeuge behindern. „Wir bedauern, dass die wertvolle Arbeit der Entsorgungsfirmen manchmal nicht ausreichend wahrgenommen und gewürdigt wird“, teilte Frank mit.

Das Amt für Abfallwirtschaft betont, dass der effiziente Ablauf von Sammeltouren maßgeblich davon abhängt, dass Fahrzeuge nachsichtig und korrekt in den vorgesehenen Bereichen parken – insbesondere in engen Straßen. Bürgerinnen und Bürger werden daher eindringlich gebeten, bei der Parkplatzwahl Rücksicht auf Müllfahrzeuge zu nehmen – insbesondere an den Abfuhrtagen. Diese sind im Abfallkalender ersichtlich.