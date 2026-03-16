Wirbel in Donaueschingen-Aasen: Mitarbeiter der Müllabfuhr verteilt provokante Zettel

Störend geparkte Autos behindern die Abfuhr in einem Aasener Neubaugebiet. Ein Mitarbeiter macht seinem Ärger Luft. Warum das Landratsamt das nicht gut findet.
Da staunten die Anwohner des Aasener Neubaugebiets nicht schlecht: Am Freitag, 6. März, klemmten nach dem Besuch der Müllabfuhr Kärtchen mit einem provokanten Aufdruck unter den Scheibenwischern der am Straßenrand geparkten Autos. Ein Müllwerker wurde beobachtet, wie er gelbe Zettel mit der Aufschrift „Guck mal genau hin – hier hast du echt SCHEISSE GEPARKT“ verteilte. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat den Vorfall bestätigt – und sich dafür entschuldigt.