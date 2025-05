Bei der H.A.U. in Schramberg: Jahrzehnte alte Gefahrenstelle der B 462 entschärft

Bei der H.A.U. in Schramberg

1 Freuen sich über die Verkehrsinsel (von links): Frank Janssen, Abteilung Tiefbau, Stadtrat (und Anwohner) Mirko Witkowski, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Konrad Ginter, Abteilungsleiter Tiefbau, und Ralf Knibbecke von Breinlinger Ingenieure Foto: Fritsche Lange mussten die Passanten auf die Fußgängerinsel an der Bundesstraße 462 bei der H.A.U. in Schramberg warten. Jetzt ist sie da.







„Ich bin sehr froh, dass jetzt ein jahrelang gehegter Wunsch in Erfüllung geht und Fußgänger hier endlich sicherer über die Bundesstraße B 462 kommen“, zeigte sich Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr beim Pressetermin an der Bundesstraße erleichtert. Seit 2006 oder sogar noch länger sei das Thema „Querungshilfe an der H.A.U.“ diskutiert worden, 2023 habe es zuletzt eine Petition der Anwohner gegeben.