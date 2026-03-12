Bei Croatia Reutlingen: Nach Pleite gegen den SSC Tübingen – SV Seedorf will endlich Tore und Punkte

Drei Spiele, null Punkte, 0:8 Tore: Der SV Seedorf ist 2026 in der Landesliga III nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Am Mittwoch setzte es im Wiederholungsspiel gegen den SSC Tübingen ein 0:4, dadurch hat sich der Abstand auf das rettende Ufer für den Moment auf sechs Punkte vergrößert, und auch das Torverhältnis wurde weiter in Mitleidenschaft gezogen.

Trainer Emanuele Ingrao sah im Duell mit den Tübingern trotzdem Ansatzpunkte, die ihm für die folgenden Begegnungen Hoffnung machen. Er erklärte: „Wir haben ein paar Umstellungen vorgenommen, das hat gegriffen. Daran werden wir nun weiter ansetzen, das ist ein Prozess. Wir werden weiter so arbeiten.“ So beorderte er unter anderem Mario Grimmeißen in die Sturmspitze. Zu einem Torerfolg reichte es für das Team aber trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten nicht.

Die Durchschlagskraft fehlt

Nur die Teams aus Albstadt und Harthausen waren mit ihren 18 Treffern bisher seltener erfolgreich als die Seedorfer (21). Der verletzte Harut Arutunjan führt das interne Ranking zusammen mit Grimmeißen an, beide haben drei Tore auf ihrem Konto. Am Sonntag wartet nun das knifflige Auswärtsspiel bei Croatia Reutlingen. Diese verloren zuletzt 1:2 beim VfL Mühlheim, schossen zuvor den SSC Tübingen aber mit 5:1 ab. Allgemein wurde das Team im Saisonverlauf immer stärker, ärgerte Ende November zuhause auch die TSG Balingen II beim 2:2 und siegte 4:0 in Nagold.

Gute Erinnerungen

Positive Erinnerungen hat der SVS jedoch an das Hinspiel: Dank Toren von Laurin Huss, Mario Grimmeißen und Linus Haag feierte man am 5. Spieltag einen 3:1-Heimerfolg. Dies würde man am Sonntag gerne wiederholen und die Heimreise mit Toren und Punkten im Gepäck antreten.