Bei Croatia Reutlingen: Nach Pleite gegen den SSC Tübingen – SV Seedorf will endlich Tore und Punkte

Zum Abschluss der „Englischen Woche“ tritt der SV Seedorf am Sonntag (15 Uhr) bei Croatia Reutlingen an. Es sollen endlich Tore und Punkte her.
Drei Spiele, null Punkte, 0:8 Tore: Der SV Seedorf ist 2026 in der Landesliga III nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Am Mittwoch setzte es im Wiederholungsspiel gegen den SSC Tübingen ein 0:4, dadurch hat sich der Abstand auf das rettende Ufer für den Moment auf sechs Punkte vergrößert, und auch das Torverhältnis wurde weiter in Mitleidenschaft gezogen.