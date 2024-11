Bei Boysen in Simmersfeld: Neuer Anlauf nach fast 15 Jahren

Bei Boysen in Simmersfeld

1 Die Mitarbeiter des Boysenwerks in Simmersfeld sind aufgerufen, einen Wahlvorstand für eine Betriebsratswahl zu nominieren. Foto: Boysen-Gruppe

Im Simmersfelder Werk der Boysen-Gruppe soll die Wahl eines Betriebsrats vorbereitet werden – im zweiten Anlauf.









Nachdem beinahe 15 Jahre lang nichts geschehen ist, sollen im Rahmen einer Betriebsversammlung erneut die Grundlagen für die Wahl eines Betriebsrats bei BAK Boysen in Simmersfeld gelegt werden. Wie Dorothee Diehm, Geschäftsführerin der IG Metall Freudenstadt, mitteilt, sei bereits im Frühjahr 2009 ein Wahlvorstand eingesetzt worden, der in der Folge allerdings untätig blieb – „ein Novum in der Region“.