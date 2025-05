Jürgen und Inge Kath (geborene Gulde) feiern in diesen Tagen ihre Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind sie nun schon verheiratet. Ihr Geheimnis? „Einander so respektieren wie man ist“, sagt Inge.

Kennengelernt haben sie sich 1962 bei Bizerba in Balingen, wo Inge im Sekretariat der Geschäftsleitung arbeitete und Jürgen nach seinem abgeschlossenen Elektrotechnikstudium in Berlin seine berufliche Laufbahn begann.

Ursprünglich wollte er „nur ein paar Jahre“ bleiben, doch Inge „hat mich nicht mehr losgelassen“, wie er selbst sagt. Für Inge entschied sich Jürgen, in Balingen zu bleiben – eine Entscheidung, die den Grundstein für ihre gemeinsame Zukunft legte. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, und nun blicken die beiden auf sechs Jahrzehnte Ehe zurück.

1965 gaben sie sich das Ja-Wort

Am 29. Mai 1965 gaben sie sich in der Balinger Stadtkirche das Ja-Wort. Wie sie sich erinnern, hat es „den ganzen Tag geregnet“. „Aber schön war es trotzdem.“ Die Hochzeitsreise ging nach Kochel am See.

Im März 1966 begrüßten Jürgen und Inge ihren Sohn Martin auf der Welt. Im April 69 dann ihre Tochter Susanne. Als Familie erinnern sie sich am liebsten an die gemeinsamen Urlaube: Im Sommer an die Nordsee und im Winter zum Skifahren in das Montafon. Das Reisen verbindet das Paar bis heute. Gemeinsam haben sie bereits unzählige Länder kennengelernt und erkunden noch immer gern Neues – heutzutage aber lieber mit dem Kreuzfahrtschiff.

Eng mit der TSG Balingen

Jürgen und Inge sind stets aktiv und emsig geblieben. Noch immer sind sie zum Beispiel eng mit der TSG Balingen verbunden und pflegen seit Jahrzehnten einen großen Freundeskreis. Beim Wandern oder an Feiern und Geburtstagen – sie sind niemals allein. Auch weil ihre Kinder in Balingen leben und stets in Kontakt sind. Ihr ganzer Stolz sind aber die Enkel Florian, Markus, Pia und Paul. „Sie sind immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird“, sagt Inge.

Viel erlebt und gemeinsam erreicht

In 60 Jahren Ehe haben Jürgen und Inge sehr viel erlebt und gemeinsam erreicht. In all der Zeit standen sie einander immer zur Seite und haben ihren Humor nicht verloren. Sie erfreuen sich guter Gesundheit, sind fit und sagen, sie sind bereit für die nächsten Jahre die noch kommen.

Normalerweise gehen die beiden an ihrem Hochzeitstag Essen und Inge kriegt jedes Jahr einen Blumenstrauß. An ihrem Diamantenen Jubiläum freut sich das Jubelpaar allerdings besonders: Mit ihren zwei Kindern und vier Enkeln fahren sie an den Bodensee, um zu feiern. Blumen bekommt Inge aber trotzdem.