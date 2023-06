Die Südwest Messe kann losgehen: Vom 3. bis zum 11. Juni heißt es in den Schwenninger Messehallen wieder schauen, staunen und ausprobieren. Die Presse konnte beim traditionellen Rundgang jetzt einen ersten Einblick in das Geschehen gewinnen.

Die Sonne lacht mit frühsommerlichen Temperaturen, das Festzelt steht, auf dem Messegelände herrscht eifriges Gewusel mit den letzten Aufbauarbeiten – das kann nur eines bedeuten: Es ist Zeit für die Südwest Messe.

Die Zeichen in diesem Jahr stehen gut: Laut Jan Goschmann, Messe-Geschäftsführer, gibt es in diesem Jahr mit den 16 Hallen viel mehr Fläche und mit 500 Ausstellern um einiges mehr zu sehen.

„Es ist wieder soweit“, ergreift auch Oberbürgermeister Jürgen Roth das Wort, man beobachte wieder Gewusel, verspüre die Hektik, und auch das Verkehrschaos sei „ein Zeichen von Normalität“.

Dann geht es los mit dem traditionellen Presserundgang am Tag vor der offiziellen Eröffnung – mit nur einem kleinen Vorgeschmack von dem, was in den kommenden neun Messetagen vom 3. bis zum 11. Juni alles zu sehen und erlebbar sein wird.

Zukunftsfähige Technologien

Da gibt es im Außenbereich den Stand des Kreisfeuerwehrverbandes mit einem „Helf-O-Mat“, an dem man sich selbst testen kann, welche Hilfsorganisation denn am besten zu einem passt, egal ob die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Da gibt es die zukunftsfähigen Technologien, die natürlich nicht fehlen dürfen, allen voran die Firma Imperar, die Großes verspricht: Noch nicht einmal die Tinte sei getrocknet, so taufrisch könne bald ein neues Patent für eine heimische Windkraftanlage präsentiert werden. Die erneuerbaren Energien spielen auch bei der Firma Buderus eine Rolle, die in einem begehbaren Lastwagen ihre Heiztechnik und Wärmepumpen präsentiert.

An den Ständen gibt es viel zu entdecken. Foto: Marc Eich

Luftfilter und Muffin-Backformen

Modern und digital geht es weiter bei der Firma Steinwandel, bei der man mittels VR-Brille einen virtuellen Einblick in den Hausbau bekommt, und wenn im eigenen Traumhaus mal dicke Luft herrschen sollte, findet man am Stand von Ozonos die perfekte Lösung: Ein mobiler Luftfilter, der Hausstaub, Viren, Kochgerüchen und Tierhaaren in der Luft Einhalt gebieten soll.

Start-Ups

Doch die Südwest Messe wäre natürlich nicht die Südwest Messe, wenn sie Start-Ups keine Bühne bieten würde: Hier präsentiert sich beim Presserundgang Jessica Müller mit ihrem „Cucap“ – einer Muffin-Backform aus Silikon, die das Backen von „Cupcakes“ vereinfachen soll.

Brot-Backmischungen und Falschgeld

Mit diesem Produkt wurde in der TV-Sendung des Fernsehsenders Vox „Genial gedacht – der Tüftlercheck“ sogar ein Sieg erzielt. Wer es lieber deftiger mag, der könnte am Stand der „Bread Brothers“ eine Backmischung für Brot abholen oder am Stand von „hempdeluxe“ gesunde Hanfsamen in Bioqualität verköstigen.

Klassiker der Messe

Auch die echten Messe-Klassiker sind wieder mit dabei: So ist die Polizei mit Informationen über Fahrrad- und Einbruchssicherheit vertreten, die sich den Stand mit der Deutschen Bundesbank teilt. Hier werden die Besucher auf die Probe gestellt: Handelt es sich bei den 20 und 50 Euro-Noten um Falschgeld oder nicht? Währenddessen informiert die Stadt Villingen-Schwenningen an ihrem Stand unter dem Motto „Das Leben findet Innen-Stadt“ über aktuelle Pläne für die Innenstadt. Besucher und Bürger sind aktiv dazu eingeladen, sich zu beteiligen.

Boxen und genießen

Dem Verein Boxing VS ist dabei jetzt schon ein echtes Highlight gelungen: Mit ihrem Boxring in Halle T am Stand T.49 kann man sich über die neun Messe-Tage hinweg sportlich messen – und bei kleineren Boxkämpfen Preise gewinnen. Der Verein kooperiere dabei mit der Schwenninger Pro-Kids-Stiftung und der Initiative Fight for your Life, um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, zu unterstützen und auf den rechten Pfad zurückzubringen.

Im Box-Ring des Vereins Boxing VS misst sich der Sohn des Messeleiters im Ring. Foto: Marc Eich

Um das Angebot am Box-Ring zu demonstrieren, steigt Messeleiter Tobias Ertl sogleich in den Ring und schwingt die Fäuste.

Das traditionelle Richtfest

Doch für viele Messe-Besucher liegt das wahre Highlight wohl woanders: Wo im vergangenen Jahr ein kleines Hüttenzelt die hungrigen Gäste versorgte, erstrahlt in diesem Jahr das große Festzelt mit Bewirtung durch Hans Fetscher wieder in voller Blüte.

Die Verantwortlichen hoffen jetzt auf neun Tage volles Haus. Die Messe sei voller Innovationen, das mache Lust darauf, die nächsten Tage in Ruhe durch die Stände zu schlendern, findet Oberbürgermeister Jürgen Roth. Beim traditionellen Fassanstich (der mit zwei Schlägen direkt gelungen ist), bleibt dann nur noch eins zu sagen: „Glück auf“.