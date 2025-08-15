Bei „Bares für Rares“: So haben die Lahrer Ute und Arno Balk ihren Auftritt in der ZDF-Sendung erlebt

Das Ehepaar bot 60 Quadratmeter Fliesen zum Kauf an. Auch wenn es am Ende nicht für einen Deal reichte, blicken sie begeistert auf den Dreh mit Horst Lichter zurück.
Das Konzept von „Bares für Rares“ dürfte den meisten bekannt sein: In der von Fernsehkoch Horst Lichter moderierten Show präsentieren Teilnehmer Kuriositäten und Antiquitäten. Nach einer Bewertung durch Experten bieten sie die Stücke mehreren Händlern zum Verkauf an. Die XXL-Show, die am Mittwoch im ZDF lief, wurde auf dem Gut Nettehammer bei Andernach in Rheinland-Pfalz gedreht – mit dabei waren Ute und Arno Balk aus Lahr.