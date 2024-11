Bei B27-Auffahrt Hechingen-Nord: Lkw-Auflieger blockiert Fahrbahn – Stau im Berufsverkehr

1 Die Polizei musste am Dienstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Hechingen-Nord zur B27 den Verkehr regeln. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Joerg Huettenhoels

Ein Lkw-Auflieger hat am Dienstagmorgen die Fahrbahn im Bereich des Kreisverkehrs zur Auffahrt auf die B27 an der Anschlussstelle Hechingen-Nord blockiert. Die Polizei musste den Verkehr regeln.









Zu einer kuriosen Verkehrsstörung ist es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs zur Auffahrt auf die B 27 an der Anschlussstelle Hechingen-Nord gekommen. Dort hat ein Lastwagen auf der Landesstraße 410 in Richtung Rangendingen seinen Auflieger verloren. Darüber informiert Martin Raff, Pressesprecher im Polizeipräsidium Reutlingen, auf Nachfrage unsere Redaktion.