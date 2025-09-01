„Bei Anruf Kultur“: Auch aus der Ferne wird durchs Freiburger Museum geführt

Das Freiburger NS-Dokuzentrum beteiligt sich am inklusiven Angebot „Bei Anruf Kultur“. Anrufer werden am Telefon durch die Ausstellung geführt.
Von zu Hause aus anrufen und an einer Führung im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus (DZNS) teilnehmen? Das ist ab sofort im DZNS möglich, das sich am Angebot „Bei Anruf Kultur“, beteiligt. Damit wird Menschen unabhängig von einer sozialen Beeinträchtigung, ihrem Wohnort oder ihrer Mobilität Zugang zu Kultur ermöglicht. Der erste Termin ist am Dienstag, 2. September, um 15 Uhr.