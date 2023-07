Im Rahmen der Fohlenauktion bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Springreiten in Ichenheim wird der junge Shetlandponyhengst am 15. Juli für einen guten Zweck versteigert.

Er ist gerade mal neun Wochen alt, aber schon ein kleiner Herzensbrecher: der Shetlandponyhengst „Michel“. Bei der Fohlenauktion im Rahmen der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Springreiten in Ichenheim wird er am 15. Juli für einen guten Zweck versteigert werden.

Wie sein Namensvetter, die Kinderbuch-Romanfigur Michel aus Lönneberga von Astrid Lindgren, ist das schwarz-weiß-gescheckte Shetlandpony ziemlich keck und unerschrocken. Derzeit genießt der vierbeinige kleine „Michel“ noch das Leben auf der Weide, zusammen mit vielen andren Ponys auf dem Klausenhof in Dundenheim. Dessen Besitzer Klemens Zeil, der auch einer der drei Vorsitzenden des Reitervereins Ichenheim ist, hatte die Idee, sein Ponyfohlen zugunsten der Kinderkrebshilfe zu versteigern.

Bei dem Turnier wird am Samstag, 15. Juli, ab 20 Uhr unter dem Motto „Ichenheim Stars“ eine Auktion stattfinden von edlen Fohlen der Rasse Deutsche Sportpferde, die eine springbetonte Abstammung haben.

Während bei der Auktion, der aus dem gesamten süddeutschen Raum ausgewählten, angehenden zukünftigen Springstars das Gebot immer wieder erhöht werden muss – 2022 kostete das teuerste Fohlen 19 000 Euro – wird das Shetlandpony „Michel“ amerikanisch versteigert. Das Mindestgebot beträgt bei der amerikanischen Versteigerung 20 Euro und es können beispielsweise immer wieder weitere 20 Euro geboten werden – so lange, bis der Auktionator Günter Friemel den Zuschlag erteilt.

Da ist die Versuchung natürlich groß, dieses Pony zu ersteigern. Die potenziellen Käufer sollten sich aber vorher Gedanken darüber machen, ob sie „Michel“ auch eine artgerechte Unterbringung mit viel Bewegung und Futter bieten oder ihn in einem Stall möglichst mit anderen Pferden unterbringen können. Vorläufig wird „Michel“ ohnehin noch in seinem Heimatstall bleiben, bis er sechs Monate alt ist. Erst dann wird er von seiner Mutter getrennt. Diese hat übrigens ein Stockmaß (Rückenhöhe am Widerrist) von ungefähr einem Meter und es ist anzunehmen, dass auch „Michel“ diese Größe erreichen wird, wenn er ausgewachsen ist.

Die Versteigerung von „Michel“ wird übrigens die Auktion der „Ichenheim Stars“ eröffnen und es ist gut möglich, dass das kleine Pony der heimliche Star der Auktion werden wird.