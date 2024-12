Behörden im Streit: Stadt Pforzheim verklagt den Zollernalbkreis

1 Die Stadt Pforzheim will Klage gegen das Landratsamt des Zollernalbkreises einreichen. (Archivfoto) Foto: Schwarzwälder Bote

400 000 Euro verlangt die Stadt Pforzheim vom Landratsamt des Zollernalbkreises. Da dieses die Zahlung bisher verweigert, will man nun rechtliche Schritte einleiten.









Dem Landratsamt des Zollernalbkreises steht eine Klage ins Haus. Der Grund: Die Stadt Pforzheim ist der Auffassung, dass dieses Kosten in Höhe von aktuell über 400 000 Euro an die Kommune nachzuzahlen hat. In einer Sitzung des Hauptausschusses wurde am Dienstagabend darüber entschieden, ob die Stadt Pforzheim jetzt rechtliche Schritte gegen die Behörde im Zollernalbkreis einleiten soll.