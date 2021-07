2 Im Calwer Kreistag wurde unter anderem über Luftreiniger an Schulen gesprochen. (Symbolfoto) Foto: Gateau

Einerseits ist man im Kreis Calw ziemlich stolz auf die Art und Weise, wie man in der Region bisher "modellhaft" gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Anderseits werden die Sorgenfalten der Verantwortlichen im Kreisgesundheitsamt immer tiefer: "Die vierte Welle kommt!"

Bad Herrenalb/Kreis Calw - Sagte anlässlich der jüngsten Kreistagssitzung im Bad Herrenalber Kursaal Frank Wiehe, Erster Landesbeamter und so etwas wie der oberste Corona-Beauftragte im Landkreis. Um dann mit noch besorgterer, aber auch sehr sicherer Stimme zu ergänzen: "Und wir wissen, sie (Anmerkung: die vierte Welle) wird vor allem Kinder und Jugendliche treffen." Weshalb der Kreistag unter anderem über die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für die kreiseigenen Schulen sowie den Schulkindergarten Krokuswiesen diskutierte.

Denn nicht jedem Kreisrat erschloss sich auf Anhieb der Sinn für diese von der Verwaltung beantragte Investition von laut Sitzungsvorlage immerhin "bis zu 300.000 Euro". So formulierte Volker Schuler (FWV) als Bürgermeister von Ebhausen, dass "aus kommunaler Sicht die Geräte nicht viel bringen". Allerdings würden sie wohl auch "nicht schaden". Sein Vorschlag: Wenn schon Luftreinigungsgeräte angeschafft würden, dann sollten diese "in Tranchen" gekauft werden – damit man zwischendurch den Sinn oder Unsinn evaluieren könnte.

Jedoch sollte sich nach einem weiteren Einwurf von Klaus Mack (CDU) zeigen, dass die auch für den Kreis Calw angestrebte Förderung der Anschaffung der mobilen Luftreiniger just nur für eben solche Räume (in Schulen) gelten würde, in denen kein "normales Lüften" über Fenster möglich wäre. Mit dem erwähnten Hinweis auf die kommende vierte Welle und die besonders betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie der Zusicherung, dass man seitens des Landkreises der Expertise des Landes folgen werde, das ja gerade die Förderrichtlinien für diese Luftreiniger in Schulen definiere, gelang es schließlich Frank Wiehe gemeinsam mit Landrat Helmut Riegger, die ausufernde Diskussion über die Luftreiniger abzukürzen: Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung wurden die 300.000 Euro von den Kreisräten freigegeben.

Bereits zuvor hatte die Verwaltung zur aktuellen Corona-Situation und dem Stand der Impf-Kampagne im Landkreis berichtet, wobei Christoph Meier als Leiter des Kreisgesundheitsamtes neben all den guten Nachrichten über das bereits Erreichte in seinem Ausblick ebenfalls auch sehr ernste Töne anschlug. Man sei "mittendrin" im Beginn der neuen Infektionswelle, die wohl von der Delta-Variante "gekapert" werde. Meier rechnet dabei auch für den Kreis Calw mit einer ähnlichen Entwicklung, wie sie zuletzt Großbritannien durchgemacht habe – wo innerhalb von zwei Monaten der Inzidenzwert "von 20 auf 300" und höher gestiegen sei. "Wir müssen uns auf ein ähnliches Szenario einstellen", wobei Meier vor allem ab Ende der Ferienzeit und mit der geballten Rückkehr von Urlaubern "einen zusätzlichen Eintrag von Infektionen" in die Region erwartet.

Eine dauerhafte "Nebenwirkung" der Pandemie dabei für das Kreisgesundheitsamt: "Wir brauchen mehr Personal", so Meier, da vor allem aus der "Hygiene-Aufsicht" mehr Pflichten für den Landkreis und sein Amt resultierten. Worüber man künftig mit dem Kreistag "zu reden haben" werde. "Das ist ein Thema, das wir in nächster Zeit anpacken müssen."

Weitere Informationen, unter anderem zum Stand der Impf-Kampagne im Kreis, hatte auch Andrea Neuwirth, leitende Ärztin des Gesundheitsamts, in den Kreistag mitgebracht. Grundsätzlich belege der Kreis Calw "den Platz zwei" in Baden-Württemberg bei der Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner – mit einem Wert von jenseits von 5200. "Wir hatten da wirklich ordentlich was zu tun." Wobei sich gezeigt habe, dass "je länger der Lockdown" gedauert habe, desto weniger Corona-Fälle seien im Gesundheitsamt etwa zur Nachverfolgung aufgelaufen – allerdings hätten diese wenigeren Fälle immer dann auch "mehr Kontakte" als früher im Lockdown mit sich gebracht.

Aufschlussreich auch ein Chart, das Neuwirth zum Thema "Letalität", also Sterblichkeit, in der Pandemie im Kreistag zeigen konnte: Lag die Sterblichkeit in Bezug auf die Gesamtzahl der Infektionen nach der zweiten Welle im Landkreis noch bei 2,5 Prozent, sank sie mit der dritten Welle insgesamt auf 2,2 Prozent – was bedeute, dass die dritte Welle allein "nur" eine Letalität von 1,3 Prozent (27 Tote bei 2033 Infektionen) erreicht hat. Was, so Neuwirth in ihren Erläuterungen, vor allem Ausdruck der steigenden Impf-Zahlen sei.

"Wir könnten doppelt so viel impfen"

Was aber anderseits die Sorgen erklärt, die man sich seitens des Kreises bei der aktuell sich einstellenden Impfmüdigkeit macht. Seit einem Höchstwert im Mai mit 20 000 Impfungen binnen 30 Tagen, gehen die Zahlen kontinuierlich zurück. "Wir könnten doppelt so viel impfen" im Impfzentrum Wart, so auch Norbert Weiser, Sozialdezernent des Landkreises. Weshalb der Landkreis künftig auch auf einen Strategiewechsel setze: Mit einem eigenen Impf-Mobil, das aktuell ausgerüstet werde, wolle man "zu den Menschen" – etwa auf Wochenmärkten, in Schulen und so weiter – um gegen die Impfmüdigkeit anzukämpfen. Denn man sei "in allen Altersgruppen" (Weiser: "Auch bei den über 90-Jährigen") weit von einer Herdenimmunität entfernt.

Tatsächlich sei der Kreis Calw "auch vor Corona" im Landesvergleich immer wieder durch seine "besonders niedrigen Impf-Quoten", die regelmäßig um bis zu zehn Prozent unter Landesdurchschnitt lagen, aufgefallen. "Das scheint ein Calwer Phänomen zu sein." Bei der Corona-Kampagne liege man aktuell mit einer Impf-Quote von 51,4 Prozent etwa vier Prozent unter dem Landesschnitt. Allerdings – so Andrea Neuwirth ergänzend – mache man sich seitens des Landkreis derzeit auch Sorgen darüber, wie lange der Impfschutz bei Corona am Ende tatsächlich vorhält. Es zeige sich etwa, dass die verfügbaren Impfstoffe "gegen Delta nicht so wirksam" seien wie erhofft. Die Frage, wie lange letztlich der aktuell verabreichte Impfschutz tatsächlich hält, "wird die vierte Welle beantworten", ist sich Neuwirth sicher.

Im Landkreis Calw wurden am 20. Juli vier neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei betreffen Calw, eine Nagold und eine Schömberg. Dazu wurden dem Gesundheitsamt zwei positive Antigen-Schnelltests gemeldet aus Bad Teinach-Zavelstein und Ostelsheim. RKI und Landesgesundheitsamt geben die Inzidenz mit 10,1 an.

In den vergangenen fünf Tagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Calw jeweils über dem Schwellenwert von zehn. Wie das Landratsamt am Dienstag, 20. Juli, bekanntgegeben hat, gelten damit ab Mittwoch, 21. Juli, die Regelungen der Inzidenzstufe zwei. Damit sind private Zusammenkünfte nur noch mit 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt, wobei Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie Geimpfte und Genese nicht mitgezählt werden.

Bei Veranstaltungen und Sportwettkämpfen wird die Teilnehmerzahl auf 750 Personen im Freien und 250 Personen in geschlossenen Räumen beschränkt. Mit 3G-Nachweis können auch weiterhin 60 Prozent der Raumkapazität belegt werden. Private Feiern sind nur noch mit 200 Personen möglich. Zudem ist ein Diskothekenbetrieb nicht mehr gestattet und das Rauchen in der Gastronomie nur noch im Freien zulässig. In Krankenhäusern müssen Besucher ebenfalls einen 3G-Nachweis vorlegen. Zudem gilt die FFP2-Maskenpflicht.