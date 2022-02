1 Mit diesem Video machte PETA öffentlich, wie der Mann seinen Hund in der Enz quälte. Foto: PETA Deutschland e.V./vimeo

Die Behörden greifen durch: Der Mann, der seinen Hund in Bad Wildbad mehrfach in die Enz geschmissen hat, darf nie wieder ein Tier halten. Der erst sieben Monate alte, völlig verstörte Bulldogge-Staffordshire-Mischling befindet sich nun in der Obhut des Pforzheimer Tierheims – nach einem SEK-Einsatz.















Bad Wildbad - Das Video, das von der Tierschutzorganisation PETA veröffentlicht wurde, sorgte für Entsetzen: Mehrfach schmiss ein Mann in Bad Wildbad seinen Hund in die eiskalte Enz, filmte seine Tat, ergötzte sich am Todeskampf des erst sieben Monate alten Bulldogge-Staffordshire-Mischlings. Auch im Calwer Landratsamt sah man das Video mit Erschrecken – und griff prompt durch: Dem Mann wurde ein Tierhalteverbot auferlegt. Ob Hund, Katze oder Goldfisch: Er darf nie wieder ein Tier besitzen – in ganz Deutschland.