2 Die Kreuzung Wilhelm-Kraut-Straße/Spitalstraße: Dort entsteht einer der beiden neuen Kreisverkehre. Foto: Maier

In der Balinger Innenstadt stehen zwei weitere Großbaustellen an: Auf dem östlichen Ring werden zwei Kreisverkehre eingerichtet. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.















Balingen - Auf dem östlichen Innenstadtring in Balingen müssen sich Autofahrer ab Montag, 19. April, auf Behinderungen einstellen: Grund ist der Bau zweier neuer Kreisverkehre an den Kreuzungen Wilhelm-Kraut-Straße/Spitalstraße und Eckenfelder/Heinzlenstraße beim Freibadparkplatz. Die Arbeiten ausführen wird die Balinger Firma Stumpp.

Arbeiten dauern bis Sommer

Für die Ausführung der Bauarbeiten ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus eine Vollsperrung aller betroffenen Straßenabschnitte erforderlich. So werden die Hauptdurchgangsstraße des östlichen Rings um die Innenstadt, die Wilhelm-Kraut-Straße und Eckenfelderstraße in diesen Abschnitten voll gesperrt. Aber auch die weiteren angrenzenden Straßenabschnitte zu diesen Kreuzungen – Abschnitte der Spitalstraße, des nördlichen Teils der Wilhelm-Kraut-Straße in Richtung Innenstadt und die Heinzlenstraße – sind während der Arbeiten nicht befahrbar. Mit den Anliegern, die auf Zufahrten zwingend angewiesen sind, wurden gesonderte Regelungen getroffen. Die Bauarbeiten sollen bis zum Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein.

Das sind die Umleitungsstrecken

Für den Verkehr sind mehrere Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Der aus Süden kommende Verkehr hat am südlichen Stadteingang die Wahl, entweder der Umleitung über die Bundesstraße 27 in Richtung Stadthalle, Landratsamt und der östlichen Gebiete der Kernstadt zu folgen. Alternativ steht in Richtung Zentrum, dem Bahnhof und der nördlich der Kernstadt gelegenen Stadtteile die Umleitung über die Straße Auf Stetten am Möbelhaus Rogg vorbei zur Verfügung. Von dort ist dann die Wilhelmstraße und die Behrstraße direkt zu erreichen.

In umgekehrter Richtung bestehen ab dem Kreisverkehr an der Bahnhofsstraße ebenfalls zwei ausgeschilderte Umleitungen zur Verfügung. So wird eine Umleitung über die Robert-Wahl-Straße und die B27 zur Abfahrt Balingen-Süd ausgeschildert, die eine schnelle Anbindung in Richtung Süden gewährleistet. Ebenso steht aber auch ab dem Kreisverkehr die Wilhelmstraße als Umleitungsstrecke zur Verfügung, die ebenfalls entlang der Innenstadt in Richtung Süden führt. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wird zudem an der Ausfahrt Balingen-Mitte der B27 an der Kreuzung mit der Längenfeldstraße eine temporäre Lückenampel eingerichtet. Dadurch kann bei Bedarf gewährleistet werden, dass sich der Verkehr nicht auf die B27 zurück staut.

Gesamtkosten 1,5 Millionen Euro

Der Gemeinderat hatte im November 2021 den Bau der Kreisverkehre beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich für die Stadt Balingen auf rund 1,5 Millionen Euro, wobei das Rathaus mit Fördergeldern von bis zu 500 000 Euro rechnet.