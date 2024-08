Bauarbeiten in Bisingen dauern länger als geplant

Behinderungen dauern an

1 Noch bis Mitte September dauern die Bauarbeiten an. Foto: Hoffmann

Noch immer ist die Klingenbachstraße in Bisingen gesperrt, die Bauarbeiten im Bugen dauern weiter an. Wie kam es zu der Verzögerung?









An prominenter Stelle lagerte im April allerlei Baumaterial neben dem Kindergarten Gutenberg in Bisingen und noch immer ist die Klingenbachstraße gesperrt. Eigentlich hätte die Verlegung des Stromkabels zum Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Bugen“ schon vor rund drei Monaten abgeschlossen sein sollen.