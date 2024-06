Straßensperrungen in Thanheim

Behinderungen am Wochenende

1 Autofahrer sollten am Wochenende lieber gleich einen großen Bogen um Thanheim machen. Foto: Pixabay

Das große Fest mit Traktorenausfahrt sorgt für Behinderungen im Straßenverkehr – womit Autofahrer rechnen sollten.









Am Sonntag, 30. Juni, findet in Thanheim das Dorffest mit Künstlermarkt und Traktorenfahrt statt. Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Tag mit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen, ein Überblick dazu haben wir zusammengestellt: