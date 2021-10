1 Zwei Fahrzeuge brannten am Mittwoch auf der B27 in Balingen aus. Die beschädigte Straße wird am Freitag repariert. Foto: Maier

Balingen. Die nach dem Brand der beiden Fahrzeuge am Mittwochmorgen beschädigte Straßendecke der Bundesstraße 27 in Balingen wird an diesem Freitag, 22. Oktober, repariert. Das teilt das Landratsamt mit. Dafür müssen von 7.30 bis voraussichtlich 16 Uhr beide Fahrspuren in Richtung Hechingen gesperrt werden; der Verkehr wird über die Beschleunigungsspur der Auffahrt Balingen-Mitte an der Baustelle vorbeigeleitet. Wer kann, sollte den Bereich umfahren.















