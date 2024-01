Behinderung des Verkehrs: Schafe blockieren bei Schiltach die Bundesstraße

1 Die Schafe fühlen sich auch beim Überqueren der Bundesstraße wohl.Foto: Jambrek Foto:

Eine Schafherde sorgte am Freitagmittag auf der Bundesstraße zwischen Schiltach und Schenkenzell für Verkehrsbehinderungen.









Die recht große Herde überquerte gegen 14 Uhr gemeinsam mit einem Schäfer vorne, einem Weidehund und einem Begleiter am Ende der Kolonie die Straße. Die Autofahrer mussten derweil ihre Fahrt unterbrechen und konnten die stattlichen Tiere und deren flotten Gang bestaunen. An verschiedenen Stellen der Straße und in beide Fahrtrichtungen hielten die Behinderungen für etwa zwanzig Minuten an.