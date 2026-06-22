Behinderung B 32: Wartezeit und Stau verschieben sich Richtung Starzeln

1 Die halbseitige Sperrung der B 32 in Killer ist mit der Ampel talaufwärts gewandert. In einem weiteren Bauabschnitt wird sie in kommenden Wochen nochmals versetzt. Das Ende der Arbeiten ist vorerst für August angekündigt. Bis dahin ist weiterhin mit Staus und Wartezeiten zu rechnen. Foto: Privatfoto Die Ampel auf der B 32 in Killer ist ein Stück talaufwärts gewandert. Die Bauarbeiten werden sich noch bis in den August ziehen.







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Die gute Kunde zuerst: Die Bauarbeiten am Ortsausgang von Killer in Richtung Jungingen sind beendet, die halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung an der Stelle ist aufgehoben, wer von der Alb aus der Hofstättstraße kommt, kann mit seinem Fahrzeug wieder problemlos einbiegen und seine Fahrt auf der B 32 ungehindert fortsetzen, statt auf eine Warteschlange zu stoßen. Aber: Wie angekündigt gehen die Arbeiten an der Bundesstraße Killertal aufwärts bis zum vormaligen Gasthaus „Lamm“ in zwei Bauabschnitten bis August weiter. Die Ampel wurde deshalb nur versetzt und ist weiter präsent. Wer von Burladingen oder von Bitz/Albstadt über Hausen kommt, muss mit Wartezeiten rechnen, desgleichen von Jungingen her. Staus werden weiterhin die Regel sein.