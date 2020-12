Behindertenparkplätze Kritik an VS-Klinikum reißt nicht ab

Manfred Kemter kennt den streitbaren Rentner nicht, aber die Situation vor Ort nur zu gut. Zwar entspreche die Steigung den Vorschriften, die eine maximale Steigung von sechs Prozent vorsehen, doch auch die 4,7 Prozent-Steigung vom Parkhaus in Richtung Klinikum seien für Rollstuhlfahrer eine Tortur. "Für solche Menschen ist das wirklich happig", so Kemter. Das Thema beschäftigt ihn schon lange und damit exakt zehn Jahre, bevor der Pensionär auf die Idee zu einer publikumswirksamen Verhandlung kam. Kemter, seit 2006 als Behindertenbeirat für VS und dann für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig, saß bereits am Tisch, als über die Klinikplanungen und damit auch das Parkhaus gesprochen wurde. Und bereits damals machte er auf die "Fehlplanungen" bezüglich der Stellflächen aufmerksam. Schon vor zehn Jahren standen den Vorschlägen, ein paar Behindertenparkplätze im Parkhaus und drei Parkplätze an der Notaufnahme, die völlig anders gelagerten Ideen des Beirats gegenüber: "Wir wollten von Anfang an 20 Behindertenparkplätze nahe des Haupteingangs." Doch nicht einmal ansatzweise seien diese Forderungen verwirklicht worden. Mit "viel Druck" seien dann zumindest vier Plätze nahe der Notaufnahme, sechs beim Parkhaus und 15 Plätze im Innern des Parkhauses entstanden.

Chronischer Mangel

Seit Jahren zieht sich das Thema durch Sitzungen und Gespräche. Mal werden fehlende Markierungen für die ausgewiesenen Behindertenparkplätze moniert, dann wieder Schilder pro ausgewiesenem Parkplatz vermisst, vom chronischen Mangel an Stellflächen ganz zu schweigen. Nach wie vor, so Kemter, fehlen Plätze für Behinderte nahe der Notaufnahme. Verschärft werde das Problem noch dadurch, "weil auf den Behindertenparkplätzen teils Leute ihr Auto abstellen, die "wie ein Reh springen können", ärgert sich ein Betroffener. Verschärfte Kontrollen, so schlägt Kemter vor, wären eine Möglichkeit, um das "wilde Parken" abzustellen.

Wie könnte die Lösung aussehen, um die Lage zu entspannen? So, wie sie für Manfred Kemter schon seit geraumer Zeit aussieht: Er fordert mindestens vier zusätzliche Parkplätze nahe der Notaufnahme, "weil das Gelände dort eben ist". "Platz ist doch da, Optik hin, Optik her." Für ihn steht nach ’zig Jahren der Erfahrung zudem fest: "Die Behindertenparkplätze im Parkhaus waren keine gute Idee." Der Weg von dort aus ins Großkrankenhaus sei eine Tortur für Rollstuhlfahrer, zudem sei es auch schwierig, an den Kassenautomaten zu kommen.

Beate Bea, Behindertenbeauftragte bis zur Auflösung des Behindertenbeirates der Stadt VS, sieht vor allem Landrat Sven Hinterseh und OB Jürgen Roth in der Pflicht. Im "Dienst" sei sie zwar nicht mehr, dennoch möchte sie nach der Weihnachtspause Kommunalpolitiker auf das leidige Thema ansprechen, "denn passiert ist bislang nichts". Bea fordert nicht nur eine "anständige Kennzeichnung der Parkplätze" und wie Kemter, zusätzliche Parkplätze nahe der Notaufnahme, sondern auch ein massives Vorgehen gegen Missbrauch: "Ein Abschleppdienst würde das Geschäft seines Lebens machen", meint sie sarkastisch.

Wüste Beschimpfungen

Selbst gehandicapt, hat sich Bea immer wieder "wüste Beschimpfungen" anhören müssen, wenn sie Klinikbesucher zur Rede stellte, die frech Behindertenparkplätze belegten. "Halt die Fresse" sei noch eine der harmlosen Reaktionen gewesen. "Das geht an die Substanz", vor allem, wenn andere die Szene beobachten und nur "dümmlich dazu grinsen", berichtet sie während der angesprochene Autofahrer noch den Mittelfinger zeigt.