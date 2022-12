1 Notfallsanitäter Justin Frank, Tobias Weber und seine Ersthelferin Nadine Burow. Foto: Börner

Eine der häufigsten Todesursachen ist der plötzliche Herztod. Mehr als 70 000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Altensteiger Tobias Weber ist einer von ihnen – und er hat überlebt. Dank beherzter und qualifizierter Ersthelfer.















Kreis Calw - Diese hatten noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Dass Weber seinen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt hat, bestätigt, wie wichtig eine rasch einsetzende Reanimation ist. Denn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes nimmt das Gehirn, ohne die Aufrechterhaltung des Kreislaufsystems durch Herzdruckmassage, irreversible Schäden. Die Überlebenschance ist in diesem Fall nur noch gering.

Er hatte das berühmte "Glück im Unglück"

Das berühmte "Glück im Unglück" habe er gehabt, erzählt Weber, der nach einem Fußballspiel in Oberreichenbach-Würzbach plötzlich neben seinem Fahrzeug zusammenbrach. Dem Zufall war es geschuldet, dass seine Ersthelfer, die ihn bereits nach kurzer Zeit auffanden, beide im Calwer Krankenhaus tätig sind. Umgehend begannen die beiden mit der Reanimation des Fußballers. Durch die Verwendung eines hinzugeholten automatisierten externen Defibrillators (AED oder auch DEFI) und der professionellen Wiederbelebung gelang es, den Bewusstlosen noch vor Ort zu stabilisieren.

Überlebenschance von zehn Prozent

Justin Frank, Notfallsanitäter im DRK-Kreisverband Calw, traf im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vor Ort ein und übernahm gemeinsam mit dem Notarzt die lebenserhaltenden Maßnahmen, wobei sie von den Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungswagens (RTW) unterstützt wurden. "Auch dank der Ersthelfer konnte eine ausreichende Reanimation unter besten Bedingungen fortgeführt werden", erklärt Frank. Bereits wenige Minuten nach Eintreffen des NEF konnten die Helfer den Patienten mit einem spontanen Kreislauf in den RTW bringen. "Im Hinblick darauf, dass ein Patient eine Überlebenschance von etwa zehn Prozent bei eintretendem Herz-Kreislauf-Stillstand hat, sieht man in diesem Fall, dass das schnelle und professionelle Handeln der Ersthelfer entscheidend ist", bemerkt Frank nachdrücklich.

Auf der Intensivstation zu sich gekommen

Nachdem in der Herzambulanz ein Stent implantiert wurde und er nach einem neuntägigem Krankenhausaufenthalt umfangreiche Rehamaßnahmen absolviert hat, sagt Weber heute, er fühle sich fitter als zuvor. "Ohne diese schnell einsetzende Reanimation hätte ich wohl nicht überlebt", konstatiert Weber, der erst auf der Intensivstation des Calwer Krankenhauses wieder zu sich kam. Dessen ist sich auch Nadine Burow sicher, eine der Ersthelferinnen, die vor Ort um Webers Leben kämpfte. Als Krankenschwester sind Reanimationen für sie nichts Ungewöhnliches. Dennoch: In ihrer 23-jährigen Tätigkeit im Beruf sei dieser Fall für sie alles andere als alltäglich gewesen, denn als Ersthelferin war sie zum ersten Mal eingebunden. Ein Erlebnis, das ihr eindrücklich in Erinnerung bleiben wird. Für Weber bedeutet sein Überleben eine große Chance: "Ich bin unendlich dankbar, dass ich noch am Leben bin und erfahren darf, wie meine beiden Kinder groß werden."

"Dieses Projekt ist eine gute Sache"

Für Menschen wie Tobias Weber hat das DRK im Kreis Calw dem plötzlichen Herztod den Kampf angesagt. Mit dem Projekt "Region der Lebensretter" will die Organisation die Rettungskette erweitern und qualifizierte Ersthelfer in das App-basierte Alarmierungssystem mit aufnehmen. Mitarbeitende in Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen, wie Arztpraxen und Pflegediensten, ausgebildete Sanitäter der Hilfsorganisationen oder der Feuerwehr haben nun die Möglichkeit, über die Smartphone-App "Region der Lebensretter" alarmiert zu werden und somit in solchen Notfällen selbst schnell helfen zu können. Damit kann die behandlungsfreie Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte deutlich reduziert werden. Nadine Burow und eine große Schar ihrer Arbeitskolleginnen auf der Station haben sich bereits in der App registriert: "Dieses Projekt ist eine gute Sache, die wir von ganzem Herzen unterstützen möchten."