Behandlung an Tübinger Klinik: Verletzte aus Crans-Montana konnten verlegt werden

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana sind zwei Schwerverletzte zur Behandlung in die Tübinger BG Unfallklinik geflogen worden. Jetzt gibt die Klinik ein Update.
Per Hubschrauber kamen sie in der Silvesternacht aus dem schweizerischen Ski-Ort Crans-Montana nach Tübingen in die BG Unfallklinik: Zwei Schwerverletzte der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation. Die BG Klinik wurde aufgrund ihrer Expertise in der Versorgung von Schwerbrandverletzten in den internationalen Hilfseinsatz einbezogen.