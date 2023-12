Begrenzung eingestürzt: Eigentümer äußert sich zur Mauersanierung in Lauterbach

Eigentümer äußert sich zur Mauersanierung in Lauterbach

1 Die Reparatur der eingestürzten Bachmauer kostet 40 000 bis 50 000 Euro. Diese trägt der Grundstückseigentümer widerwillig. Foto: Riesterer

Die Diskussion um die Frage, wer für die Kosten der Sanierung der eingestürzten Bachmauer an der Lauterbacher Pfarrer-Sieger-Straße aufkommen muss, geht weiter. Nun äußert sich der Grundstückseigentümer dazu.









Ein gehöriges Malheur hat sich im Juli am Lauterbach an der Pfarrer-Sieger-Straße ereignet: Die Bachmauer an einem Privatgrundstück löste sich und fiel nach unten. Wer nun für die Kosten der Sanierung aufkommen muss, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Seine Sicht der Dinge schilderte nun auch Stefan Maier, der seit 2012 Eigentümer des Grundstücks ist.