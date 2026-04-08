Begonnene Ausfahrt: Schiltacher Flößer starten auf der Saar

Nach dem Transport des Floßes zum Startplatz an der Saar und dem Aufbau am Vortag legten die Flößer am Mittwochmorgen zur ersten Etappe ihrer Floßfahrt auf Saar und Mosel ab.

Auch auf dieser Floßfahrt berichtet Otto Schinle wieder regelmäßig von den verschiedenen Etappen der Floßfahrt der Schiltacher Flößer: Punkt 6 Uhr am Dienstag fuhren die Schiltacher ab zur Floßfahrt auf der Saar und Mosel. Ein Langholzwagen der Firma Künstle mit den Stämmen und der Hütte war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs zum Startplatz an der Saar bei Beckingen.

„Strahlend blauer Himmel, also ideale Bedingungen für den Aufbau“, freute sich Schinle dort. Um 10.15 Uhr traf der Langholzer an der Natorampe ein. Mit dessen Kran wurde das Holz entladen und in der Saar zum Floß eingebunden. Bereits um 13.50 Uhr stand auch die Hütte und die „Warschauerflagge“ wehte über dem Floß. Mitarbeiter des Wasserschifffahrtsamtes setzten im Fluss eine grüne Boje zur Sicherheit für das Floß und als Information für vorbeifahrende Schiffe. „Exakt um 17:04 war das Floß fertig aufgebaut - wir haben uns ein erstes Bier auf dem Floß verdient“, schloss Schinle seinen ersten Tagesbericht.Übernachtet wurde in Merzig im Hotel Roemer.

Erste Etappe

Am Mittwoch starteten die Flößer morgens um 9 Uhr zur ersten Etappe auf der Saar von Beckingen nach Saarburg (Niederleuken). 45 Kilometer und zwei Schleusen waren zu bewältigen, die eine Schleuse bei Mettlach, die andere bei Serrig. Als Ziel zum Anlegen und Festmachen war der Hafen des Wasserwirtschaftsamtes in Niederleuken festgelegt. In „Linden’s Pension“ im Weinort Ayl ist die Übernachtung der dann sicherlich müden Flößer geplant.Am Donnerstag wird das Floß dann die Saar verlassen und bei Konz in die Mosel einfahren und die Fahrt Richtung Trier fortsetzen. Weiter geht es dann auf der Mosel über Traben-Trabach, Sennheim, Brodenbach bis zur Ankunft in Koblenz am Montag, 13. April, nach 250 Flusskilometern und zwölf Schleusen.