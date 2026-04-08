Begonnene Ausfahrt: Schiltacher Flößer starten auf der Saar

Nach dem Transport des Floßes zum Startplatz an der Saar und dem Aufbau am Vortag legten die Flößer am Mittwochmorgen zur ersten Etappe ihrer Floßfahrt auf Saar und Mosel ab.
Auch auf dieser Floßfahrt berichtet Otto Schinle wieder regelmäßig von den verschiedenen Etappen der Floßfahrt der Schiltacher Flößer: Punkt 6 Uhr am Dienstag fuhren die Schiltacher ab zur Floßfahrt auf der Saar und Mosel. Ein Langholzwagen der Firma Künstle mit den Stämmen und der Hütte war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs zum Startplatz an der Saar bei Beckingen.