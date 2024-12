Vielversprechend startete der Nagolder Weihnachtsmarkt am Freitagmittag. An den rund 90 Hütten und Ständen herrschte gute Laune. Vor allem die Verzehrstände waren von Beginn an gefragt. Hier sind Fotos vom Start des Marktes.

Der Weihnachtsmarkt in Nagold ist ein beliebter Treffpunkt. Das spürt man beim Schlendern über den Markt an allen Ecken und Enden auch schon kurz nach der Öffnung des Marktes.

Um 13 Uhr wurde offiziell geöffnet – doch vor allem an so manchen Essensständen herrschte auch schon davor Betrieb. Man trifft sich eben gerne auf dem Weihnachtsmarkt.

Lesen Sie auch

Und das gilt nicht nur für die Besucher. Auch an vielen Hütten und Ständen ist die Stimmung prächtig. Besonders, wenn Vereine die Stände betreiben. Der Teamgeist ist da spürbar – das gemeinsame Aufbauen und die gemeinsame Vorfreude auf das dreitägige Event schweißen zusammen.

Neben den vielen Vereinen sind auch Profis auf dem Weihnachtsmarkt in Nagold vertreten. Viel Kunsthandwerk ist da zu entdecken, stimmungsvoll leuchtet es aus den Hütten – wunderschöne, selbst gemachte Waren vorwiegend aus Holz, Stoff, Leder und Wolle gibt es zu entdecken.

Mischung aus Herzblut und Qualität

Genau diese Mischung aus Herzblut der Vereine und der Qualität der Waren der Marktprofis macht einen guten Weihnachtsmarkt aus. Und wenn dann noch das Wetter passt – umso besser. Schnee und Eiseskälte herrschten zum Start zwar nicht in den Nagolder Innenstadtgassen. Doch es ist trocken, und das ist schonmal die halbe Miete.

Bei aller Tradition gibt es sogar einige Neuerungen. Das Weihnachtsbähnle zum Beispiel. Erstmals dreht eine Miniaturbahn auf dem Weihnachtsmarkt ihre Runden. Mit leichter Verspätung, wie es sich bei der Bahn gehört: Etwa eine Stunde nach Marktbeginn aber saßen die Organisatoren auf dem Anhänger des Bähnles zur Probefahrt.

Mittendrin der Weihnachtsbaum

Die Bahn dreht neben dem Brunnen auf dem Vorstadtplatz ihre Runden. In Sichtweite ist hier jetzt auch das Kinderkarussell zu finden. Mittendrin strahlt der Nagolder Weihnachtsbaum. Da könnte sich noch richtig was entwickeln, mit dem Vorstadtplatz als Familienplatz. Und im nächsten Jahr soll sich sogar noch ein Riesenrad dazugesellen.

Der Nagolder Weihnachtsmarkt geht über drei Tage und endet am Sonntag, 8. Dezember. Offiziell ist am Freitag bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wobei Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann im Vorfeld schon angekündigt hatte, die Schließzeiten kulant handhaben zu wollen.