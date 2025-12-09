Beginn im Januar: Das ist der Vorstand der neuen Kirchengemeinde Südliche Ortenau

Die künftige Kirchengemeinde Südliche Ortenau hat einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg in die neue Struktur getan. Bei ihrer zweiten Sitzung wählte der Pfarreirat seinen Vorstand.
Die Mitglieder des neuen Pfarreirats kommen aus unterschiedlichen Seelsorgeeinheiten und kannten sich zuvor stellenweise kaum. Das erste Treffen der Gruppe diente deshalb vor allem dazu, sich untereinander kennenzulernen, bevor die neue Großpfarrei am 1. Januar offiziell an den Start geht. Die zweite Sitzung sei nun deutlich länger und arbeitsintensiver gewesen heißt es in einer Pressemitteilung.