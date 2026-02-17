Beginn der Fastenzeit Fastenexperte: Abführen ist fürs Heilfasten nicht mehr wichtig
Bettina Hartmann 17.02.2026 - 06:00 Uhr
An Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Warum temporärer Verzicht gesund ist, erklärt Andreas Michalsen, Bestseller-Autor und Chefarzt am Immanuel Krankenhaus in Berlin.
An Aschermittwoch beginnt traditionell die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Viele verzichten auf Dinge wie Zucker, Alkohol oder das Smartphone, andere fasten aus gesundheitlichen Gründen. Der Fastenexperte Andreas Michalsen ist Internist, Bestseller-Autor und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Im Interview erklärt er, welche Effekte temporärer Nahrungsverzicht auf Körper und Geist haben, was Einsteiger beachten sollten – und warum es für das Fasten nie zu spät ist.