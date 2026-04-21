Begehung im Gemeindewald: Warum Oberwolfach zukünftig auf Douglasien setzen möchte

Bei der Waldbegehung erfuhren die Mitglieder des Gemeinderats, wo die Reise im Gemeindewald hingeht. Der Wald soll klimastabil bleiben – dabei sollen Douglasien helfen.
Der Gemeinderat soll in seiner nächsten Sitzung den Forsteinrichtungsplan für den Gemeindewald beschließen. Zeiträume von einem Jahrzehnt sind dabei Usus, wobei klare Ziele und konkrete Maßnahmen zu Beginn definiert und festgelegt werden. In Vorbereitung darauf fand am Freitag eine Waldbegehung mit Bürgermeister Jürgen Nowak, den beiden Revierleitern Markus Schätzle und Marius Maletz sowie Forstbezirksleiter Mario Herz und Forsteinrichter Dennis Schüle vom Regierungspräsidium Freiburg statt.