Begehrtes Sammlerobjekt in Schramberg : Die Schwarzwald-Marie kehrt am Donnerstag zurück

Früh unterwegs sein lohnt sich am Donnerstag, 30. Oktober: Ab 8 Uhr wird die Schwarzwaldmarie-Figur im Bürgerservice der Stadt Schramberg verkauft.

Die begehrten Objekte dürften ratzfatz ausverkauft sein. Doch es gibt auch noch andere Verkaufsstellen. „Wir haben ganz bewusst keine große Werbung gemacht“, sagt Andrea Müller von der Abteilung Marketing und Tourismus angesichts der Verkaufsaktion. „Es gingen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Anrufe von Leuten ein, die die Schwarzwald-Marie kaufen wollten. Diese mussten wir immer vertrösten“, bedauert Andrea Müller.

Nur zwei Figuren pro Person Bei einer ersten Verkaufsaktion vor den Sommerferien waren die Playmobilfiguren der ikonischen Schwarzwald-Marie im Handumdrehen ausverkauft. „Damals hatten wir aber auch weniger zur Verfügung“, sagt Andrea Müller. Die Figuren können bei der Schwarzwald Tourismus GmbH vorbestellt werden – sie haben sich zum echten Verkaufsschlager entwickelt. In der ersten Runde waren 77 000 Figuren im gesamten Gebiet der Schwarzwald Tourismus GmbH im Nu vergriffen.

Nun also die zweite Runde: Diesmal stehen 750 Figuren in Schramberg und 150 000 insgesamt zur Verfügung. „Wir rechnen damit, dass nach zwei bis drei Stunden ausverkauft sein wird. Schnell sein lohnt sich am Donnerstag“, glaubt die Verantwortliche. Es gilt das Windhund-Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Zudem ist aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage der Verkauf auf zwei Figuren pro Käufer beschränkt. Reservierungen und Vorbestellungen sind nicht möglich, der Verkauf findet ausschließlich vor Ort statt.

Rezept zum Nachbacken

Die Figur sei wirklich schön und gelungen. Neben dem charakteristischen leuchtend roten Bollenhut serviert die Schwarzwaldmarie eine Schwarzwälder Kirschtorte. Gekleidet ist sie in der Gutacher Tracht. Zudem gibt es das Rezept zum Nachbacken der Kirschtorte von Konditormeister Georg Klumpp aus Baiersbronn.

Als Weihnachtsgeschenk könnte die Schwarzwald-Marie hoch im Kurs sein, so Andrea Müller. Zudem sei der Preis mit sechs Euro im Rahmen.

Weitere Chancen

Wer im Bürgerbüro leer ausgeht, hat aber noch weitere Chancen: So wird es auch im Rathaus Tennenbronn, das um 8.30 Uhr öffnet, Figuren geben. Ein weiterer Tipp ist das Museum ErfinderZeiten, das ab 10 Uhr geöffnet sein wird. „Wenn es irgendwo ausgeht, helfen wir untereinander aus“, verspricht Andrea Müller. Allerdings eben nur solange, bis die 750 Figuren verkauft seien. Die meisten gebe es im Bürgerbüro, verrät sie.

Der Verkauf der Schwarzwald-Marie ist aber nicht nur auf die Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet Schramberg beschränkt.

Weitere Verkaufsstellen sind die Tourist-Info in Lauterbach (geöffnet ab 8 Uhr), das Rathaus Schiltach (9 Uhr), die Tourist-Info Schenkenzell (8 Uhr) und die Tourist-Info Königsfeld (9 Uhr).