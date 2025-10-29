Begehrtes Sammlerobjekt in Schramberg : Die Schwarzwald-Marie kehrt am Donnerstag zurück

Früh unterwegs sein lohnt sich am Donnerstag, 30. Oktober: Ab 8 Uhr wird die Schwarzwaldmarie-Figur im Bürgerservice der Stadt Schramberg verkauft.
Die begehrten Objekte dürften ratzfatz ausverkauft sein. Doch es gibt auch noch andere Verkaufsstellen. „Wir haben ganz bewusst keine große Werbung gemacht“, sagt Andrea Müller von der Abteilung Marketing und Tourismus angesichts der Verkaufsaktion. „Es gingen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Anrufe von Leuten ein, die die Schwarzwald-Marie kaufen wollten. Diese mussten wir immer vertrösten“, bedauert Andrea Müller.